AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يتحدى : سأعلن قرار إعادة فتح الاقتصاد الخميس

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:06 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  في مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض رفقة خلية أزمة كورونا إنه سيعلن القرار بشأن إجراءات فتح الاقتصاد الأمريكي يوم الخميس المقبل في مؤتمر صحفي.

ويعد قرار إعادة فتح الاقتصاد من أكثر القرارت المثيرة للجدل في الولايات المتحدة، حيث أعلن عدد من حكام الولايات أنهم لن يلتزموا بهذا القرار في حال أصدره الرئيس، في حين أكد الاخير أن القرار في يده.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة عبرت على الأغلب ذروة كورونا.

واعتبر أن ما يشهده العالم من موت ودمار بسبب تفشي فيروس كورونا أمر مروع.

وأضاف ترامب أن إدارته أجرت أكثر من 3.5 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

إلى ذلك، ذكرت وكالة رويترز في إحصاء لها أن عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة اقترب من 30 ألفا اليوم الأربعاء وذلك بعد زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية.

وقالت رويترز إن الولايات المتحدة سجلت يوم الثلاثاء 2364 حالة وفاة جديدة، وهو ما يفوق عدد وفيات يوم 10 أبريل الذي بلغ 2069.

وبلغت الوفيات في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء 29751 بزيادة 1305 مع عدم إعلان الكثير من الولايات وفياتها بعد، فيما تجاوزت حالات الإصابة بأنحاء البلاد 615 ألفا وفي العالم مليوني حالة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل كورونا.. ماذا فعل إيبولا والكوليرا والتيفود والملاريا في العالم؟

مستشار البيت الأبيض: ترامب سيعلن إعادة فتح الاقتصاد رغم كورونا

نيويورك تسجل 1600 إصابة جديد بفيروس كورونا .. و 778 حالة وفاة

رويترز: الوفيات في أمريكا تجاوزت حاجز 24 ألفا من جراء فيروس كورونا

4059 إصابة و365 وفاة بفيروس كورونا في ولاية نيوجيرسي الأمريكية

أمريكا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة و1624 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

يتواجد في 12 مكانا.. دراسة جديدة تكشف دورة حياة فيروس كورونا داخل السيارة

الحكومة: قرارات جديدة بشأن الحظر خلال ساعات.. فيديو

فقد عينه.. نجم عربي يصاب بـ عاهة مستديمة بعد اعتداء مجهولين

لايف تستقل بإدارة قناة الأهلي.. وتطلق الخريطة البرامجية 15 يوليو

السيدة انتصار السيسى تجري اتصالا هاتفيا بوالدة الشهيد البطل محمد الحوفي

بعد اكتشاف 4 حالات مصابة بكورونا.. رئيس بنك مصر: إغلاق الفرع إجراء وقائي وجار التعقيم والتطهير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي قصير.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بريطانيا تسجل إصابة أصغر مواطن.. رضيع 11 أسبوعا يصارع فيروس كورونا في رويال ليستر ..صور

للمرة الأولى.. شاهد أودي Q4 e-tron الكهربائية تحت هيكل مختلف.. صور