خالد جلال: طارق حامد وساسي «ظالمين» محمود عبد العزيز في الزمالك

قال خالد جلال، المدير الفني لفريق نادي مصر حاليا ومدرب الزمالك سابقا، إن محمود عبدالعزيز، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مظلوم بالنادي.





وأكد خالد جلال، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، "محمود لاعب كبير وجيد جدا، ولكن الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي ظالمينه بشكل كبير، بسبب أن الثنائي دولي وأساسي وصعب على أي مدرب الاعتماد عليه ووضع أحد الثنائي طارق أو ساسي على الدكة".





وتابع: "أعتقد أن هناك تغييرات في حراس الزمالك مع بداية الموسم المقبل ومحمد عواد الأقرب للرحيل مع بداية الموسم".



