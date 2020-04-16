AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خالد جلال: طارق حامد وساسي «ظالمين» محمود عبد العزيز في الزمالك

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:37 ص
طارق حامد
طارق حامد
Advertisements
عمرو ابوبكر
قال خالد جلال، المدير الفني لفريق نادي مصر حاليا ومدرب الزمالك سابقا، إن محمود عبدالعزيز، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مظلوم بالنادي. 

وأكد خالد جلال، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، "محمود لاعب كبير وجيد جدا، ولكن الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي ظالمينه بشكل كبير، بسبب أن الثنائي دولي وأساسي وصعب على أي مدرب الاعتماد عليه ووضع أحد الثنائي طارق أو ساسي على الدكة".

وتابع: "أعتقد أن هناك تغييرات في حراس الزمالك مع بداية الموسم المقبل ومحمد عواد الأقرب للرحيل مع بداية الموسم".

وأوضح "مع تألق محمد أبو جبل وعودة جنش من الإصابة فإن محمد عواد سيدرس الرحيل لصعوبة مشاركته".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في لفتة أخلاقية.. ثنائي الإسماعيلي يوجهان التحية للاعبي الزمالك

مفاجآت بالجملة.. الكاف يعلن القائمة النهائية لـ الزمالك فى السوبر الأفريقي

بعد تدخل مرتضى منصور.. إمام عاشور يلحق ببعثة الزمالك في الإمارات

لاعبو الزمالك بالكمامات في مطار القاهرة ..فيديو وصور

كارتيرون: أشكر مرتضى منصور على الدعم وسنحارب من أجل التتويج بالألقاب

ترشيحاتنا

بيومي فؤاد: فشلت في «تلبيس» زوجتي العقد بحفل الزفاف.. تفاصيل

الحرس الثوري الإيراني يتحرش بالبحرية الأمريكية فى الخليج

إشادة دولية بتعامل الكويت مع الوافدين المخالفين للإقامة

فيحاء خطفت القلوب.. حكاية نيفين مندور من "اللي بالي بالك" إلى المخدرات

بريطانيا تسجل إصابة أصغر مواطن.. رضيع 11 أسبوعا يصارع فيروس كورونا في رويال ليستر ..صور

علي معلول كلمة السر.. حمدي النقاز يكشف مفاوضات الأهلي لضمه ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها

حاسة الشم.. علامة أساسية تكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

10 فوائد لتناول ورق الغار لمدة شهر