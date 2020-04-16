ترامب: سنساعد روسيا ودولا أخرى في مكافحة كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن بلاده ستساعد روسيا ودولا أخرى بأجهزة تنفس اصطناعي، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





وقال "ترامب"، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، "أعتقد أن روسيا ستكون بحاجة لأجهزة تنفس اصطناعي، لديهم أوقات صعبة بموسكو، سنساعدهم".





وأضاف ترامب "سنساعد بلدانا أخرى، سنساعد إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ودولا أخرى".





وأعلن ترامب، إن الولايات المتحدة تجاوزت ذروة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، قائلا "المعركة مستمرة لكن الدلائل تشير إلى أننا تجاوزنا على مستوى البلاد ذروة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا".





وسجلت وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة أرقاما قياسية لليوم الثاني على التوالي، حيث ارتفع بما لا يقل عن 2371 اليوم الأربعاء ليصل إلى أكثر من 30 ألفا و 800 وفاة، وفقا لإحصاءات رويترز.