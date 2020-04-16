اللواء مجدي البسيوني: الحظر المنزلي تسبب في تراجع معدلات الجريمة ..فيديو



قال اللواء مجدى البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الجماعات الارهابية عندما يقومون بالاستيطان في الصحراء أو المزارع.









وأضاف مجدى البسيوني، خلال حواره في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إى"، أن الجماعة الارهابية كانت متواجدة هناك لاستهداف مكان قريب منهم لأنهم لن يقيموا في هذا المكان ويقوموا بتنفيذ العملية في مكان آخر؛ لأنه سيكون هناك صعوبة التنقل بالأسلحة بالنسبة إليهم.









وأوضح مجدى البسيوني، أن دفتر أحوال الحوادث الجنائية مثل السرقات والخطف في تراجع هذه الفترة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من أزمة كورونا.









وتابع أن التراجع يأتي لأن "الحرامي عنده ضمير" ويراعي ظروف الناس وهذا ما جعل المجرم يوقف نشاطه الإجرامي في ظل أزمة فيروس كورونا.









واستكمل : أن الإرهابيين كفروا بكل القيم والمبادئ الإنسانية ولكن قوات الأمن دائما نشطة ولكن هناك ظروف ومستجدات تجعلها أكثر نشاطا في عملها وهذا ما لا يعمله الكثير من الإرهابيين.