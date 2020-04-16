AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اللواء مجدي البسيوني: الحظر المنزلي تسبب في تراجع معدلات الجريمة ..فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:15 ص
مجدى البسيوني
مجدى البسيوني
Advertisements
إبراهيم القادري
قال اللواء مجدى البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الجماعات الارهابية عندما يقومون بالاستيطان في الصحراء أو المزارع.


وأضاف مجدى البسيوني، خلال حواره في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إى"، أن الجماعة الارهابية كانت متواجدة هناك لاستهداف مكان قريب منهم لأنهم لن يقيموا في هذا المكان ويقوموا بتنفيذ العملية في مكان آخر؛ لأنه سيكون هناك صعوبة التنقل بالأسلحة بالنسبة إليهم.


وأوضح مجدى البسيوني، أن دفتر أحوال الحوادث الجنائية مثل السرقات والخطف في تراجع هذه الفترة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من أزمة كورونا.


وتابع أن التراجع يأتي لأن "الحرامي عنده ضمير" ويراعي ظروف الناس وهذا ما جعل المجرم يوقف نشاطه الإجرامي في ظل أزمة فيروس كورونا.


واستكمل : أن الإرهابيين كفروا بكل القيم والمبادئ الإنسانية ولكن قوات الأمن دائما نشطة ولكن هناك ظروف ومستجدات تجعلها أكثر نشاطا في عملها وهذا ما لا يعمله الكثير من الإرهابيين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد الرازق توفيق يكتب: ردع المحرضين والمشوهين والمسيئين والمشككين.. قضية أمن قومى

مساعد وزير الداخلية الأسبق: خلية الأميرية الإرهابية خططت لنشر الفوضى.. فيديو

ترشيحاتنا

حاسة الشم.. علامة أساسية تكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

شبيه إسماعيل ياسين يشعل تيك توك.. شاهد

بيومي فؤاد يروي موقف اغضبه من محمد رمضان .. شاهد

بريطانيا تسجل إصابة أصغر مواطن.. رضيع 11 أسبوعا يصارع فيروس كورونا في رويال ليستر ..صور

مصدر أمني ينفي إقامة مواطنين مسيحيين احتفالات بالطريق العام

بيومي فؤاد يكشف سر فشل فيلم خيال مآتة لـ أحمد حلمي ..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل شم النسيم.. 10 نصائح لتجنب أضرار الفسيخ والرنجة

20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها

حاسة الشم.. علامة أساسية تكشف عن الإصابة بفيروس كورونا