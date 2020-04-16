20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها

يصادف يوم

16 إبريل

عيد ميلاد الفنانة

روجينا

، التي اعتادت على جذب الأنظار بأناقتها وإطلالاتها الرائعة التى تظهر بها فى مختلف المناسبات سواء المهرجانات أو المناسبات الرسمية.