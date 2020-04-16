AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:31 ص
روجينا
روجينا
Advertisements
هاجر هانئ
يصادف يوم 16 إبريل عيد ميلاد الفنانة روجينا، التي اعتادت على جذب الأنظار بأناقتها وإطلالاتها الرائعة التى تظهر بها فى مختلف المناسبات سواء المهرجانات أو المناسبات الرسمية.

وتعد روجينا من النجمات اللاتى يعشقن اتباع أحدث صيحات الموضة، ويحرصن على اختيار قطع الملابس التى تبرز رشاقتهن وتزيد من جمالهن أيضا، مما جعلها تلفت الأنظار دائما بفساتينها التي تظهر بها.

تتمتع  روجينا بذوق رفيع فى اختيار الإطلالات وبالأخص الفساتين، فتجمع فساتين روجينا دائما بين الأناقة والنعومة، وتعتمد فى الأغلب على الأقمشة الرقيقة والألوان الجذابة التى تتناسق معها.

كما تحرص الفنانة روجينا  على التنوع بين تصميمات الفساتين ولا تسير على وتيرة واحدة، حيث اعتمدت على الفساتين البسيطة والمنقوشة والقصيرة والمنفوشة وغيرها من الموديلات المختلفة والمتنوعة.

20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بين الجرأة و الأناقة.. أجمل إطلالات نادين نجيم فى عيد ميلادها

بين الجرأة والأناقة.. شاهد فساتين أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

ملفتة و مبهرة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين سيرين عبد النور في عيد ميلادها

مبهجة وعلى الموضة.. 25 صورة تكشف أناقة نجوى كرم فى عيد ميلادها

ملفتة وعلى الموضة.. شاهد أجمل إطلالات نسرين طافش

ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تبرز أناقة سمر يسري فى عيد ميلادها

ترشيحاتنا

شاهد.. أول رد من أحمد فهمي بعد هجوم محمد رمضان

الأهلي يفاوض لاعبيه لتخفيض 25% من رواتبهم الشهرية لمواجهة أزمة كورونا

نقابة المهن التمثيلية تنعي الفنان أحمد دياب

وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ 75 عاما

القتل الرحيم.. حديقة ألمانية تقرر إطعام الحيوانات لبعضها بسبب كورونا

بعد إصابته بـ كورونا.. مذيع يكشف إحباطه من عمله ويهاجم الإعلام وترامب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها

حاسة الشم.. علامة أساسية تكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

10 فوائد لتناول ورق الغار لمدة شهر