20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها

يصادف يوم 16 إبريل عيد ميلاد الفنانة روجينا، التي اعتادت على جذب الأنظار بأناقتها وإطلالاتها الرائعة التى تظهر بها فى مختلف المناسبات سواء المهرجانات أو المناسبات الرسمية.
وتعد روجينا من النجمات اللاتى يعشقن اتباع أحدث صيحات الموضة، ويحرصن على اختيار قطع الملابس التى تبرز رشاقتهن وتزيد من جمالهن أيضا، مما جعلها تلفت الأنظار دائما بفساتينها التي تظهر بها.
تتمتع روجينا بذوق رفيع فى اختيار الإطلالات وبالأخص الفساتين، فتجمع فساتين روجينا دائما بين الأناقة والنعومة، وتعتمد فى الأغلب على الأقمشة الرقيقة والألوان الجذابة التى تتناسق معها.
كما تحرص الفنانة روجينا على التنوع بين تصميمات الفساتين ولا تسير على وتيرة واحدة، حيث اعتمدت على الفساتين البسيطة والمنقوشة والقصيرة والمنفوشة وغيرها من الموديلات المختلفة والمتنوعة.