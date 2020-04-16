بعد طول انتظار.. تسريب سعر سيارة كاديلاك اسكاليد 2021

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات تتضمن أسعار سيارة كاديلاك اسكاليد لعام 2021 قبل إعلان الأسعار رسميًا من قبل الشركة المصنعة «جنرال موتورز»«

انتظر محبي كاديلاك بشدة الإعلان عن سعر أكبر سيارة SUV طراز اسكاليد 2021 منذ الإعلان عنها في فبراير الماضي، مما دفع Cadillac Society إلى نشر أسعار "مسربة" غير رسمية للسيارة، ويمكن أن تكون حقيقية بالفعل.



سعر سيارة كاديلاك اسكاليد 2021

تفوقت اسكاليد 2021 على سابقتها لهذا العام بـ1000 دولار أمريكي بحسب المعلومات المسربة، حيث يبدأ سعر كاديلاك اسكاليد 2021 الجديدة في السوق الأمريكي من 76,195 دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي مليون و300 ألف جنيه مصري.

- سعر اسكاليد بريميوم لكجري 2021 مرفق بحزمة بيرفورمانس يبدأ من مبلغ 85,695 دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي مليون و456 ألف جنيه مصري.

- يبدأ سعر اسكاليد سبورت 2021 من مبلغ 85,595 دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي مليون و455 ألف جنيه.

- سعر اسكاليد 2021 نسخة نسخة بلاتينوم سبورت (بريميوم لكجري) يبدأ من مبلغ 101,745 دولار أمريكي أي ما يقرب من مليوني جنيه مصري (1.729.665 جنيه).

تختلف السيارة الجديدة والمنافسة الكبرى لسيارات (لينكون نافيجيتور الأمريكية، مرسيدس GLS الألمانية، و بي إم دبليو X7 الألمانية) في السعر بين نظام الدفع الخلفي ونظام الدفع الكلي للعجلات فأجاب الأخير عليك دفع مبلغ إضافي بمقدار 3 آلاف دولار أمريكي (51 ألف جنيه).

اقرأ المزيد:

مع خاصية الدخول بدون مفتاح.. سعر ومميزات تويوتا راش في السعودية





تتميز اسكاليد 2021 بعدة محركات:

1- محرك V8 سعة 6.2 لتر يولد قوة 420 حصان و623 نيوتن/متر، بالإضافة إلى عصا أوتوماتيكي 10 سرعات.

2- محرك ديزل 6 سلندر خطي سعة 3 لتر مع تيربو بقوة 277 حصان وعزم دوران 623 نيوتن/متر، بالإضافة إلى عصا أوتوماتيكي 10 سرعات.