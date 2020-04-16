من حلوان إلى أسوان.. الجامعات المصرية تقتطع 20% من رواتب أعضائها.. وتسارع في دعم العمالة غير المنتظمة وصندوق تحيا مصر





جامعة القاهرة أول المستجيبين







جامعة حلوان تقرر من خلال اجتماع مجلسها عبر الكونفرانس

















وأكد الدكتور ماجد نجم، أثناء الاجتماع الذى عُقد عبر الفيديو كونفرانس، أهمية الدور الوطنى لجامعة حلوان فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، التى تتطلب تكاتف المجتمع لتخطيها بسلام. وناشد مجلس جامعة حلوان المجتمع الجامعى المشاركة في، هذه المبادرة.

جامعة أسوان واستجابة سريعة







وقال الدكتور أحمد غلاب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بأنه سيتم توجيه هذه النسبة من مستحقاتهم المالية إلى صندوق تحيا مصر لصالح العمالة غير المنتظمة.





بعد مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، باقتطاع 20% من راتبه ورواتب الوزراء 3 أشهر كمساهمة من الحكومة وتشجيعًا لكل المواطنين للمساهمة مع حكومة مصر فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، سارعت المؤسسات التعليمية وجاء في مقدمتها الجامعات، التي قرر أن تسير على نفس الدرب إعانة للعمالة غير المنتظمة وصندوق تحيا مصر.وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه تمت الموافقة على التبرع ب 20% من راتبه، ورواتب النواب وعمداء الكليات ووكلائها، وأمين عام الجامعة، وسائر أعضاء مجلس الجامعة، ومجالس شؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع، ومديري المراكز ونوابهم، لمدة 3 أشهر، كمساهمة وتشجيع على التبرع للعمالة غير المنتظمة وصندوق تحيا مصر على رقم حساب 037037 في جميع البنوك المصرية، وذلك للمساهمة المالية للعبور بالمرحلة الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم، مشيرًا إلى أن الجامعة بها 27 كلية ومعهدا و 167 مركزًا.ودعا الدكتور محمد الخشت، أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتبرع الاختياري بنفس النسبة أو في حدود استطاعتهم من مرتباتهم، كما دعا الطلاب اختياريًا للتبرع من مصروفهم أو من رواتبهم لمن يعمل منهم، لمساعدة العمالة غير المنتظمة والمتضررين من فيروس كورونا المستجد.ووجه رئيس جامعة القاهرة، رسالة شكر وتقدير لكافة الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة وقياداتها والقائد الأعلى للبلاد والأطقم الطبية والتمريض التي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، مؤكدًا أن الخروج من هذه الأزمة لن يتم إلا بتكاتف الجميع.كما قرر مجلس جامعة حلوان، اجتماعه، برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، التبرع بنسبة 20% من رواتب أعضاء المجلس لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من شهر مايو القادم لصندوق "تحيا مصر".وكان هذا القرار استجابةً سريعة لسياسة الدولة فى دعم العمالة المؤقتة وتلبية الاحتياجات الأساسية لهذه الفئة نتيجة تداعيات وباء كورونا.وفي نفس السياق، قرر الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان خصم نسبة 20%من رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.وأشار رئيس جامعة أسوان إلى أن هذه اللفتة تأتى استجابة للمبادرة التى أطلقها عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم صندوق " تحيا مصر " لمساعدة العمالة الغير منتظمة بالدولة.وأكد رئيس الجامعة على أن هذه المبادرة تأتى إلتزامًا من الجامعة بدورها فى خدمة المجتمع وإتساقًا مع رسالة الجامعة كمؤسسة حكومية فاعلة فى ظل هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد ، وسوف يبدأ التنفيذ إعتبارًا من مايو 2020 لمدة ثلاثة شهور.