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تعليم

وكيل صيدلة عين شمس: تقدمنا بـ 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية للقضاء على كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:38 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسام الفقي
قال الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة ان التجارب السريرية هي دراسات لأبحاث تُجرى على مصابين وتقوم هذه الأبحاث بدراسة إن كان استخدام علاج هذه الدراسات إلى إيجاد طرق عديدة لمنع أو تشخيص.

وأضاف خلال تصريحاته لـ "صدى البلد" ان جامعة عين شمس تسعى للوصول الي مصل للقضاء على فيروس كورونا المستجد وان الجامعة في المرحلة الاولي من التجارب السريرية بالاشتراك مع كليات الهندسة والصيدلة والطب والعلوم حيث ان موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس على 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أنه يوجد بعض الأدوية التي أثبتت نتائج ايجابية واعدة التي تحتوي على فوسفات الكلوروكين التي كانت تستخدم في مرض الملاريا سابقا في مصر، مشيرا أن الصين بالفعل استخدمت هذه المادة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشار الي أن عددا كبيرا من المصابين بالفيروس، بلغ أكثر من 70% ثبت عليهم إيجابية العلاج بشكل فعال وتم شفائهم، لذلك فإن بعض الدول مثل فرنسا وإيطاليا وانجلترا وأمريكا بدأت بالفعل في تصنعيها.

وأشار أبو شنب إلى ان هناك مؤشرات إيجابية للتخلص من الفيروس القاتل، مشددا على ضرورة غسل اليدين بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، وطهي اللحوم والبيض جيدًا، إضافة إلى تجنب مخالطة أي شخص تبدو عليه أعراض الإصابة بمرض تنفسي، مثل السعال والعطس والالتزام بالمنزل خلال الأيام القادمة حتى ننجو من هذا الوباء.
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