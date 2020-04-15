فى زمن كورونا.. مناقشة رسالة دكتوراة بجامعة المنيا والحضور 10 أشخاص فقط... صور

في واقعة اولي من نوعها وفي زمن انتشار فيروس كورونا نوقشت بجامعة المنيا اليوم اول رسالة للدكتورة بكلية التربية حيث حضر المناقشة 10 أشخاص فقط من بينهم لجنة المناقشة الذين التزموا جميعا بارتداء الكمامات وحرصوا على المسافات الامنة بينهم بعدما كان الحضور لا يقل عن مائة شخص وفي مظهر احتفالي اشبه بالافراح.





و حصلت الباحثة آيه أحمد عويس عبداللطيف على دراجة الدكتوراة فى التربية مع التوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات عن رسالتها بعنوان تطوير منهج هندسة المرحلة الاعدادية فى ضوء نموذج " كوستا وكاليك " لعادات العقل وفاعلية احدى وحداته المطورة للصف الاول الاعدادى على تنمية التحصيل ومهارات التفكير البصرى لديهم.





اشرف على الرسالة الدكتورة ياسمين زيدان استاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة المنيا والدكتورة امل امين مدرس المناهج وطرق تدريس الرياضيات بكلية التربية بجامعة المنيا.





وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور احمد السيد رئيسا ومناقشا استاذ المناهج وطرق التدريس الرياضيات ونائب رئيس جامعه المنيا الاسبق والدكتورة ياسمين زيدان مشرفا استاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات والدكتور حنفى اسماعيل مناقشا استاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات بكلية التربيه بقنا ونائب رئيس جامعة جنوب الوادى الاسبق.



