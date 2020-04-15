فى زمن كورونا.. مناقشة رسالة دكتوراة بجامعة المنيا والحضور 10 أشخاص فقط... صور

في واقعة اولي من نوعها وفي زمن انتشار فيروس كورونا نوقشت بجامعة المنيا اليوم اول رسالة للدكتورة بكلية التربية حيث حضر المناقشة 10 أشخاص فقط من بينهم لجنة المناقشة الذين التزموا جميعا بارتداء الكمامات وحرصوا على المسافات الامنة بينهم بعدما كان الحضور لا يقل عن مائة شخص وفي مظهر احتفالي اشبه بالافراح.
و حصلت الباحثة آيه أحمد عويس عبداللطيف على دراجة الدكتوراة فى التربية مع التوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات عن رسالتها بعنوان تطوير منهج هندسة المرحلة الاعدادية فى ضوء نموذج " كوستا وكاليك " لعادات العقل وفاعلية احدى وحداته المطورة للصف الاول الاعدادى على تنمية التحصيل ومهارات التفكير البصرى لديهم.
اشرف على الرسالة الدكتورة ياسمين زيدان استاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة المنيا والدكتورة امل امين مدرس المناهج وطرق تدريس الرياضيات بكلية التربية بجامعة المنيا.
وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور احمد السيد رئيسا ومناقشا استاذ المناهج وطرق التدريس الرياضيات ونائب رئيس جامعه المنيا الاسبق والدكتورة ياسمين زيدان مشرفا استاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات والدكتور حنفى اسماعيل مناقشا استاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات بكلية التربيه بقنا ونائب رئيس جامعة جنوب الوادى الاسبق.
واوصت الرساله بضروة الاهتمام بتطوير مناهج التعليم والتعلم بصفه عامه ومناهج الرياضيات بصفه خاصة لتلاميذ المرحلة الاعداية فى ضوء عادات العقل والاهتمام باعداد برامج تنميه مهنية لتدريب معلمى الرياضيات بكلية التربية على تنمية عادات العقل لدى التلاميذ و الاهتمام بتدريب الطلاب بكليات التربيه على تنمية عادات العقل لدى التلاميذ اثناء التدريب الميدانى والاستعانة بالتصور المقترح المعد بالبحث الحالى فى تطوير منهج هندسة الصف الاول والثانى الاعدادى فى ضوء نموذج " كوستا وكاليك " لعادات العقل فى تطوير منهج هندسة الصف الثالث الاعدادى وإثراء محتوى الهندسة فى المرحلة الاعدادية بالانشطة التعليمية المختلفة التى تساهم فى تنمية التفكير البصرى لدى المتعلمين ، وشهد المناقشة الدكتور عيد عبدالواحد على عميد كليتى التربية والطفولة الميكرة .