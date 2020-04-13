استشارات هاتفية مجانية من أطباء جامعة المنيا للمواطنين حول "كورونا"

دشن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مبادرة "استشر طبيبك" لأطباء جامعة المنيا لتقديم الاستشارات الطبية المجانية من خلال الهاتف، أو التواصل عن طريق تطبيق "واتساب" لمواطني محافظة المنيا للرد والاستفسار عن فيروس كورونا المُسْتَجد ومخاطره وأعراضه.





وأوضح الدكتور مصطفى عبد النبي، في بيان، الاثنين، أن مجموعة من الكفاءات الطبية المتخصصة بجامعة المنيا تطوعوا لتقديم الدعم الطبي والاستشارات الطبية اللازمة للمواطنين، للتوعية بفيروس كورونا على مدار الأربع والعشرين ساعة، وذلك من خلال المكالمات الهاتفية، وتوظيف التقنيات الحديثة للتواصل في المجالات الوقائية والتشخيصية والعلاجية للمرض، ووسائل التعامل الصحيحة في حالة الإصابة، الأمر الذي يقوم بتخفيف الضغط والتكدس بالمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات، وتجنب الاختلاط المباشر.





وأوضح الدكتور "جلال" أن الاستفسارات يُقدمها أطباء ذو كفاءة عالية للرد على تساؤلات المواطنين المتصلين؛ وذلك لتعزيز الوعي الصحي لديهم، وتوجيههم لاتخاذ الإجراءات الوقائية حول فيروس كورونا.





ومن جانبه قال الدكتور مجدي مصطفى، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه قام أكثر من 12 طبيبًا متخصصًا في الباطنة العامة والصدر والعناية المركزة بالتطوع بالمبادرة في مرحلتها الأولى، وسيتم زيادة الأعداد ومضاعفتها في حالة تحقيق تفاعلًا وانتشارًا كبيرًا من قبل المواطنين، والوصول للفائدة المرجوة من ذلك.