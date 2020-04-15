للوقاية من كورونا.. جامعة عين شمس تتلقى الشكاوى إلكترونيا

قررت جامعة عين شمس، عدم تلقي أي شكاوى ورقية، والتي كان يتم تقديمها عبر إدارات خدمة المواطنين والشكاوى بجامعة عين شمس، على أن يتم إرسال الشكاوى والمشكلات على رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء.









يأتي هذا الإجراء بناء على التواصل والتنسيق بين الجامعة ومسؤولي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بعدم تلقى شكاوى ورقية من المواطنين للحد من احتمالات العدوى بفيروس كورونا المستجد وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين من أية احتمالات أو فرص للعدوى يمكن أن تنتج عن الاختلاط، خاصة وأن أغلب المترددين على إدارات خدمة المواطنين المتقدمين بالشكاوى من كبار السن والمرضى.



