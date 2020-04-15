AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

للوقاية من كورونا.. جامعة عين شمس تتلقى الشكاوى إلكترونيا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:11 م
جامعة عين شمس - صورة
جامعة عين شمس - صورة أرشيفية
Advertisements
قسم التعليم
قررت جامعة عين شمس، عدم تلقي أي شكاوى ورقية، والتي كان يتم تقديمها عبر إدارات خدمة المواطنين والشكاوى بجامعة عين شمس، على أن يتم إرسال الشكاوى والمشكلات على رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء.


يأتي هذا الإجراء بناء على التواصل والتنسيق بين الجامعة ومسؤولي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بعدم تلقى شكاوى ورقية من المواطنين للحد من احتمالات العدوى بفيروس كورونا المستجد وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين من أية احتمالات أو فرص للعدوى يمكن أن تنتج عن الاختلاط، خاصة وأن أغلب المترددين على إدارات خدمة المواطنين المتقدمين بالشكاوى من كبار السن والمرضى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة انتشار كورونا.. إيقاف خدمة تلقي شكاوى المواطنين ورقيا بـ تضامن الإسكندرية

محافظة الجيزة تنشر "9 أرقام واتساب" لتلقي الشكاوى في المتلاعبين بالأسعار

تطهير وتعقيم المنشآت بجامعة بني سويف وإيقاف تلقي الشكاوى ورقيا

للوقاية من فيروس كورونا.. القوى العاملة تقرر تلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن 16528

تضامن الأقصر يعلن عن تقبل أى شكاوى إلكترونية فقط

التضامن تواجه كورونا بتقليل العمالة.. والتواجد فى ديوان الوزارة للضرورة

ترشيحاتنا

يوفنتوس يعلن شفاء روجاني وماتويدي من فيروس كورونا

متهور يخرق قواعد الحجر الصحي من أجل حبيبته.. وهذا هو عقابه

اعتبار الضحايا من أفراد الطاقم الطبي ضمن الشهداء.. ننشر توصيات لجان البرلمان لمواجهة أزمة فيروس كورونا

اعرف الحقيقة.. 5 معلومات خاطئة عن فيروس كورونا

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15-4-2020

لمدة 10 أيام.. غلق كامل لـ 4 مدن في الدقهلية

AdvertisementS

قرار جمهورى بالعفو باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء

تشييع جثمان الشهيد الحوفى في جنازة عسكرية مهيبة.. شاهد

تعود لـ 2018.. مراسلات سرية مسربة تكشف تحذيرات أمريكية من جائحة معمل ووهان

غدا.. نشاط للرياح المحملة بالأتربة يضرب البلاد يصاحبه سقوط أمطار

لمدة 10 أيام.. غلق كامل لـ 4 مدن في الدقهلية

ايران تبني 10 آلاف قبر جديد لضحايا فيروس كورونا

بقالنا 20 سنة بناكل عندهم.. كواليس سقوط 3 محلات تقدم لحوم الحمير بالقاهرة

بعد خلية الأميرية الإرهابية.. تشريعات صارمة لمواجهة الشقق المفروشة

سلالة جديدة.. طفرة مفاجئة في فيروس كورونا تهدد تطوير لقاحات مضادة

بعد هجومها على العمالة اليومية.. تعرف على عمر داليا البحيرى الحقيقى وعدد زيجاتها

بعد إعلان وفاتها.. سيدة خمسينية تعود للحياة أثناء إعداد ترتيبات جنازتها.. تفاصيل

اعتبار الضحايا من أفراد الطاقم الطبي ضمن الشهداء.. ننشر توصيات لجان البرلمان لمواجهة أزمة فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إهمالها يسبب السرطان.. أعراض جرثومة المعدة

باكسسوارات في الشعر واليد.. ريهام أيمن تبرز عن أنوثتها بإطلالة كاجوال

بعد إعلان وفاتها.. سيدة خمسينية تعود للحياة أثناء إعداد ترتيبات جنازتها.. تفاصيل