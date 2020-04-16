خليكم في بيوتكم.. عميد طب كفر الشيخ يوجه رسالة شكر لجيش مصر الأبيض.. صور

ناشد الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب جامعة كفر الشيخ، المواطنين بالالتزام والمكوث في منازلهم خلال هذه الأيام وعدم الخروج إلا للضرورة والابتعاد عن التجمعات والأماكن والمزدحمة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





ووجه عميد طب كفر الشيخ، عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" التحية والتقدير، لجيش مصر الأبيض على ما يبذلونه من جهد كبير، خاصة في مستشفيات العزل، قائلًا " تحية وشكر لكل عامل وعاملة لكل ممرضة وممرض لكل طبيب وطبيبة لكل موظف وموظفة ساب بيته وأسرته وأولاده و قعد فى المستشفى يشتغل ، ويراعى المرضى ويخفف آلامهم".





وتابع " تحية للناس إللى سعادتها فى صنع ابتسامة أهل أو تخفيف آلام مريض.. تحية للناس اللى بتشتغل وتتعب.. شكرًا لهيئة الاسعاف بكفر الشيخ و رجاله و قائده اللذي لا يهدأ و لا ينام.. تحية وشكر لكل اللى بيعمل واجبه وبيتحمل مسؤوليته فى حب وفى صمت".





ومن جانبه، أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالطواقم الطبية التي تؤدي واجبها الوطني ومسئوليتها الإنسانية في تخفيف الآلام والأوجاع عن المرضي، وخاصة الأطباء الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا بمستشفى العزل بمدينة بلطيم، موجهًا التقدير لأطباء وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في دعم مستشفى العزل.



