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أخبار العالم

اليابان توسع حالة الطوارئ بعد تفشي كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:00 ص
اليابان توسع حالة
اليابان توسع حالة الطوارئ بعد تفشي كورونا
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سمر صالح
وأعلنت اليابان توسع حالة الطوارئ ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 لتشمل كل أنحاء البلاد.

ونقلت وسائل إعلام يابانية توقعات لوزارة الصحة تفيد بأن عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا قد يصل إلى 400 ألف، ما لم تتخذ إجراءات للحد من انتشار العدوى.

وقالت وكالة أنباء "كيودو" وصحيفة "أساهي" إن التقديرات التي أوردها فريق من الوزارة يبحث تفشي المرض، أشارت إلى أن الحالات الخطيرة التي تحتاج إلى تنفس صناعي قد تصل إلى 850 ألف حالة.

وتستند هذه التوقعات إلى بحث لهيروشي نيشيورا الأستاذ بجامعة هوكايدو، وهو أحد المتخصصين في الأمراض المعدية، ويقدم النصح للحكومة فيما يتعلق بالتعامل مع الفيروس.

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