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اقتصاد

فتح باب حجز ١٣٥٩ وحدة سكنية بمشروع JANNA فى ٦ مدن جديدة

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:56 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لـ١٣٥٩ وحدة سكنية (أرضى – أخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ٦ مدن جديدة (٦ أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق)، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.


وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري.

ونوه إلى أن شروط الطرح، وأسلوب وإجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني (www.hdb–reservation.com)، كما يمكن الاطلاع فقط على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (www.newcities.gov.eg)، وذلك ابتداء من يوم الأحد ٢٦/٤/٢٠٢٠.
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