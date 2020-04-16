استجابة لـ صدى البلد.. فض سوق أشمون في المنوفية.. صور

استجابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، للشكوى المنشورة في "صدى البلد" بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لشن عدة حملات مستمرة لفض سوق أشمون.





وبحسب بيان، يأتي ذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق لفض جميع الأسواق، وتنظيم حملات تطهير وتعقيم دوريه بعد فض تلك الأسواق، و ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





و شهدت سوق أشمون بمحافظة المنوفية، تكدسا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزمات بيوتهم من طعام وما إلى ذلك، وهو الأمر الذي حذرت منه الحكومة لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد بسبب انتشاره السريع بسبب الزحام.





وتتخذ الحكومة الكثير من الإجراءات للحد من فيروس كورونا الذى اجتاح البلاد مؤخرا، وتحاول اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تفشيه وانتقاله إلى الكثير من المواطنين، ولكن الكثير من المواطنين غير مراعين لتنبيهات وزارة الصحة بعدم التكدس.





ورصدت عدسة "صدى البلد" تكدس المواطنين لشراء مستلزماتهم اليومية لبيوتهم فى سوق أشمون بشارع خالد بن الوليد بمحافظة المنوفية.