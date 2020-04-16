استجابة لـ صدى البلد.. فض سوق أشمون في المنوفية.. صور

استجابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، للشكوى المنشورة في "صدى البلد" بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لشن عدة حملات مستمرة لفض سوق أشمون.
وبحسب بيان، يأتي ذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق لفض جميع الأسواق، وتنظيم حملات تطهير وتعقيم دوريه بعد فض تلك الأسواق، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وشهدت سوق أشمون بمحافظة المنوفية، تكدسا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزمات بيوتهم من طعام وما إلى ذلك، وهو الأمر الذي حذرت منه الحكومة لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد بسبب انتشاره السريع بسبب الزحام.