ضبط عاطل يصنع أغلفة عبوات الأقراص المخدرة

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط عاطل لقيامه بتصنيع وطباعة أغلفة عبوات الأقراص المخدرة بمسكنه، لإعادة تعبئتها وتغليفها وبيعها لعملائه ، تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق.





أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر قيام عاطل ، ومقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى تصنيع وطباعة العبوات والأغلفة الخاصة بالأقراص المخدرة ويتخذ من الشقة محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى تم ضبطه.





وبمداهمة الشقة عثر بداخلها على عدد (730) شريط دوائى دون البيانات بداخلهم عدد (7300) قرص مخدر وعدد (5) شريط دوائى بداخلهم (50) قرص مخدر وعدد (12) شريط دوائى بداخلهم (120) قرص مخدر وعدد (87) عبوة دوائية فارغة وبكرة سلوفانية كبيرة وعدد (63) شريط دوائى فارغ وعدد (12) شريط دوائى فارغ .