بنك ناصر الاجتماعي يبدأ تفعيل خدمة فوري لصرف المعاشات والمرتبات

قالت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنه في ضوء الظروف الراهنة تقرر تفعيل خدمة صرف المرتبات والمعاشات المحولة إلى البنك من خلال منافذ شركة فوري بما يسهم في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين.





وأضافت القباج، في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق على تخصيص 2000 منفذ من منافذ فوري بجانب كل منافذ فوري بلس.







وأكد الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك على حرص البنك على إتاحة أكثر من قناة من قنوات صرف المعاشات والمرتبات، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يقدمها البنك لعملائه لمواجهه فيروس كورونا المستجد والحرص على عدم التكدس والازدحام داخل البنك، لذلك تم التعاون مع شركة "فورى" الرائدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، مشيرا إلى أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات.





وعن كيفية صرف العميل من خلال منافذ فورى، أوضح فاروق، أن العميل يتوجه إلى منفذ فوري لسحب المبلغ المطلوب من الحساب عن طريق كارت الـ ATM الخاص به ويتم تمرير الكارت من خلال ماكينة شركة فوري لدى التاجر لسحب المبلغ المطلوب ويقوم التاجر بإتمام العملية وتسليم المبلغ المطلوب للعميل مع الإيصال المعتمد من الشركة.





ومن جانبها أعربت هبة العوضى، رئيس القطاع الحكومى والبنكى بشركة فوري عن سعادتها لتفعيل الخدمة التى تهدف الى تسهيل حياة المواطن، خصوصا كبار السن فى صرف المعاشات دون عناء أو الوقوف فى الطوابير.







وأضافت أن هدف شركة فوري الدائم هو تسهيل حياة المواطن ومساعدة الدولة فى تنفيذ خطة الشمول المالى.



