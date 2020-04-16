بإطلالة ناعمة.. دارين حلمى تبهر متابعيها

نشرت دارين حلمي، الخطيبة السابقة للمطرب تامر عاشور، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ملكة جمال الكون بإطلالة رقيقة وجذابة، حيث ارتدت تى شيرت أزرق وتركت شعرها منسدلا بطريقة بسيطة وناعمة، ومكياج ناعم مع اختيار اللون الأحمر للشفاه.





كانت قصة حب جمعت النجم تامر عاشور مع دارين حلمي ملكة جمال الكون عام 2019، ليقرر الثنائي الارتباط والاحتفال بـ الخطوبة في حفل عائلي اقتصر على الأهل فقط، إلى أن أعلن تامر مؤخرًا انفصاله عن خطيبته ملكة جمال الكون.





وتتميز دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019، بالأناقة والجمال الطبيعي، وهي شقراء تتميز بألوان العيون الخضراء، وقوامها الرشيق والمتناسق مع وزنها وطولها المثالي.



