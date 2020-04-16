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فن

10 نجمات يغنين لحكايات مسلسلات غادة عبد الرازق في رمضان.. آخرهن نوال الزغبي.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:12 م
غادة عبد الرازق -
غادة عبد الرازق - نوال الزغبي
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شروق ابراهيم
على مدار 10 سنوات تتواجد الفنانة غادة عبد الرازق بقوة في السباق الرمضاني وتنافس بشراسة حتى حملت لقب " فينوس الدراما العربية" بأدوار مختلفة ومركبة وجريئة من خلال مسلسلات جمعتها بكبار مخرجي الدراما المصرية. 

وبعدما أصبحت غادة عبد الرازق اسما لا يستهان به في عالم الدراما وصاحبة نسب مشاهدات عالية في مصر والخليج، حرص كبار المطربات العربيات على غناء شارة مسلسلاتها إيمانا منهن بنجاح العمل حتى قبل عرضه في الموسم الرمضاني.

-مسلسل سلطانة المعز :

وقعت غادة عبد الرازق الاختيار على النجمة الذهبية نوال الزغبي لتكون بطلة تتر مسلسلها الجديد " سلطانة المعز" بأغنية " اتحاربت". 
 
وغردت نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر :" الحياة مليانة ظلمة وناس كتير مزيفة.. سلطانة المعز". 

-مسلسل حدوتة مرة :

قدمت أنغام شارة مسلسل حدوتة مرة التي شاركت به غادة عبد الرازق في موسم رمضان 2019 في أول تعاون فني بينهما. 

وكشفت غادة عبد الرازق أن أنغام لم تحصل على أجر مقابل غناء تتر المسلسل، الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وليد سعد وتوزيع احمد ابراهيم.





-ضد مجهول :

تعاونت الفنانة اللبنانية اليسا للمرة الثانية مع غادة عبد الرازق وغنت لها تتر مسلسل ضد مجهول الذي حمل اسم " عشت وشفت" وحقق نجاحا كبيرًا في رمضان 2018. 

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتقول كلمات الأغنية :" 
يهدالي بال إزاي وإزاي أنام وأرتـــــــــــــاح
مبقتش متطمنة ومخوّنة الباقييــــــــــــــن 
ولا للي سابنا ومشي بنجيبو بعد مـــــــا راح 
ولا الحياة تضمن في وسط ناس خاييـــــــن  
أنا عشت وشفت الجبروت الرحمة ياهــل الله 
الناس مستهونة بالموت ويا رب صَبّرنـــــــا 
دنيا وللا عايشين مع ديابـــــــــــــــــــــــــــة
عجبي ع اللي فَكرها متسابــــــــــــــــــــــــــــ


-أرض جو 

وفي رمضان 2017، اختارت غادة عبد الرازق الديفا سميرة سعيد لغناء تتر مسلسل أرض جو، و كانت ضمن أفضل تترات السباق الرمضاني قبل 3 أعوام.

الأغنية من كلمات محمود عبد الله والحان اشرف سالم.





-الخانكة : 

وكان تتر مسلسل الخانكة الذي قامت بغنائه المطربة بوسي وحمل اسم " بتفرج من الأيام" من أنجح تترات مسلسلات غادة عبد الرازق على الإطلاق وأكثرها شهرة. 

وتقول كلمات الاغنية " ولا شايفة ولاس امعة وفي عنيا الدموع لامعة وبتفرج على الايام وهي رايحة مش راجعة .. بخطي الصعب سور ورا سور وعكس الجاذبية بدور واروج المس شعاع النور اللاقي الشمس مش طالعة".


-الكابوس : 
وخرجت غادة عبد الرازق عن الإطار الذي تتبعه في اختيار الصوت الذي سيقدم حكاية مسلسلها في تتر غنائي وذلك في مسلسل الكابوس حيث قام بغناء التتر الفنان اللبناني ادم " حب يأذي". 

الاغنية من كلمات ايمن بهجت قمر، الحان وليد سعد وتوزيع احمد ابراهيم.



-السيدة الأولى :

وفي موسم رمضان 2014، غنت الفنانة السورية أصالة نصري أغنية " حبة ظروف" شارة مسلسل السيدة الأولى ومازالت الأغنية من أنجح أغاني اصالة ودائما ما تقدمها في حفلاتها الغنائية. 

الاغنية من كلمات مؤمن سالم والحان وتوزيع  محمد رحيم.



-حكاية حياة :

ورغم الخلافات التي نشبت المخرج محمد سامي وشيرين عبد الوهاب الا ان غادة عبد الرازق اقنعتها بغناء شارة مسلسل " حكاية حياة"، التي حملت اسم " مشاعر". 

وتعد اغنية مشاعر واحدة من افضل اغاني شيرين في مسرتها الفنية وساهمت في الترويج لمسلسل بشكل كبير.


-مع سبق الاصرار :

في اول تعاون بين اليسا وغادة عبد الرازق في مسلسل " مع سبق الاصرار" من خلال اغنية "جربت تموت"، احدث هذه الشارة تغير كبيرا في مسار تترات مسلسلات رمضان ومن هنا تحول الموسم الرمضاني لمنصة منافسة شرسة بين نجوم الغناء.



-سمارة : 

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في غناء تتر مسلسل سمارة، الذي عرض في رمضان 2011 وتميزت الاغنية بالايقاع الشعبي الذي عكس قصة المسلسل المعتمد على حكاية داخل حي شعبي لسيدة تدعي سمارة.

وتقول كلمات الاغنية "خطوه سماااره بتقيد في نار اهل الحاره حلاوه سماااااره مش عايزه كلام و لا عايزه اماره لما بتدلع كله يقوم و الدنيا تولع و مفيش نوم ".


-زهرة وازواجها الخمسة :

مع اول بطولة مطلقة للفنانة غادة عبد الرازق في الدراما المصرية، قدمت مسلسل زهرة وازواجها الخمسة في 2010 وغنت شارة المسلسل الفنانة المغربية جنات.



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