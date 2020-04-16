AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

المنيا تستعد للشهر الكريم بـ 65 معرض «أهلاً رمضان»

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:05 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، التنسيق مع 65 فرع لشركات، وسلاسل تجارية، للمشاركة في معارض "أهلًا رمضان 2020" بجميع المراكز، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الكريم.

ووجه المحافظ، مديرية التموين بمواصلة تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق لإحكام الرقابة والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع اي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.

وقال المحافظ إن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بتوفير جميع السلع بكافة المنافذ ، مع إحكام الرقابة على كافة القطاعات، مؤكداُ ان المحافظة تواصل تنفيذ الخطة الشاملة للدولة في مواجهه تداعيات فيروس كورونا وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أنه جرى تخصيص 6 فروع لشركات، وسلاسل تجارية، بمدينة المنيا، بالإضافة إلى فروع الشركات والسلاسل التجارية، بباقي المراكز، وذلك من اجل عرض كل المستلزمات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بهدف التخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استمرار الحملات الرقابية على الأسواق وتحرير 79 مخالفة بالمنيا

تحويل المخالفين للنيابة .. محافظ البحر الأحمر يحذر التجار المحتكرين

بسبب كورونا تكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمحلات وضبط 54 مخالفة بالمنيا

محافظ أسيوط: التصدي بحزم لجميع محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار لاستغلال المواطنين

تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع الغذائية والمطهرات بـ المنيا

محافظ المنيا يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة الاحتكار

ترشيحاتنا

هاجمت أبو تريكة وسبّت متابعيها "هديكوا بالشبشب".. أزمات متكررة لـ داليا البحيري

منها الاعتماد على الناشئين.. مرتضى منصور يعلن 5 مفاجآت لجماهير الزمالك

ارتفاع قياسي.. المغرب يسجل 227 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

5000 وفاة بفيروس كورونا في أمريكا خلال يوم واحد

معصية اعتاد عليها الناس تفسد الصوم في رمضان.. مفتي الجمهورية يحذر منها

بشرة خير .. القوى العاملة: مد صرف منحة الـ 500 جنيه في حالة التخلف لتصبح 5 أيام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 حيل بسيطة للحفاظ على سيارتك سليمة خلال حظر التجوال

تصميم مصري ويعقم 25 شخصا في الدقيقة.. صدى البلد داخل أول ممر تعقيم ذاتي

احذر .. 5 علامات تخبرك بضرورة تقليل شرب القهوة