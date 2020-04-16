المنيا تستعد للشهر الكريم بـ 65 معرض «أهلاً رمضان»

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، التنسيق مع 65 فرع لشركات، وسلاسل تجارية، للمشاركة في معارض "أهلًا رمضان 2020" بجميع المراكز، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الكريم.



ووجه المحافظ، مديرية التموين بمواصلة تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق لإحكام الرقابة والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع اي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.



وقال المحافظ إن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بتوفير جميع السلع بكافة المنافذ ، مع إحكام الرقابة على كافة القطاعات، مؤكداُ ان المحافظة تواصل تنفيذ الخطة الشاملة للدولة في مواجهه تداعيات فيروس كورونا وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

