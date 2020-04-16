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محافظات

توريد 847 طن قمح في أول أيام موسم الحصاد بالشرقية

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:05 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، انتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع و الشون المطورة الحكومية والمخصصة بنطاق المحافظة للتخزين مع التنبيه على المزارعين باتخاذ الطرق الاحترازية وعدم التجمعات لعدم انتشار فيروس كورونا أثناء الحصاد وكذلك التوريد للشون والصوامع، مشيرًا إلى أنه تم توريد 847 طنا و926 كيلو قمح فى اول يوم للتوريد.



وقال المحافظ في بيان، الخميس، إنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية و الخاصة بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة و التأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية وسليمة.



وأوضح المحافظ  أن إجمالي عدد الصوامع و الشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام هي 52 صومعة وبنكر و شونة مطورة حكومية و قطاع خاص تكفي لاحتياجات المحافظة من القمح لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحا هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 417 ألفا و328 فدانا.



وناشد المحافظ المزارعين الالتزام بتوريد القمح للصوامع و الشون المطورة و المخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الإهتمام بالمزارعين و تقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد و حتى توريد المحصول مشيرا إلى ان الفترة القادمة ستشهد زيادة في كميات القمح الموردة بعد عمليات الحصاد بمختلف قرى و مراكز المحافظة.

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