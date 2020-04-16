المدرب العام لمنتخب مصر يهنئ حازم إمام بعيد ميلاده

هنأ طارق مصطفى المدرب العام الحالى لمنتخب مصر حازم إمام عضو نادي الزمالك السابق واتحاد الكرة السابق بمناسبة عيد ميلاده.





ونشر طارق صورة تجمعه بحازم إمام من خلال حسابه الشخصي على انستجرام وعلق قائلًا "كل سنة وانت طيب يازوما يانجم"





يحتفل حازم إمام، أسطورة نادي الزمالك، اليوم، الخميس، بعيد ميلاده الـ45، حيث ولد يوم 16 أبريل عام 1975.





ويعد الثعلب الصغير أحد أبرز النجوم الذي اتفق على مهاراته وأخلاقه الجماهير الأهلاوية قبل الزملكاوية.





- بدأ حازم إمام، الملقب بالثعلب الصغير، مشواره في كرة القدم بنادي الصيد بالقاهرة ثم انتقل للزمالك عام 1993 واستمر معهم حتى عام 1996 مسجلا 7 أهداف في 53 مباراة لعبها.





- انتقل حازم إمام إلى الاحتراف في نادي أودينيزي الإيطالي كأول لاعب عربي مصري يحترف في الدورى الإيطالي وأصيب في أول مواسمه ثم انتقل إلى فريق دي جرافشاب الهولندي على سبيل الإعارة ولعب معهم 38 مباراة وسجل 4 أهداف.





- عاد حازم إمام لبيته الزمالك في 2001 ليحقق ثلاث بطولات دورى ولقب كأس مصر ولقبين سوبر محلي وبطولة دورى أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي.





- أعلن حازم إمام اعتزاله كرة القدم بعد التتويج ببطولة كأس مصر على حساب إنبي يوم 25 مايو لعام 2008.



