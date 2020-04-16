إجراءات الجمعة والسبت .. رسائل رئيس الوزراء لـ المصريين

قرر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الغلق الكامل للمحال التجارية والمولات في عيد شم النسيم وإيقاف كافة وسائل النقل بين المحافظات.





وقال اننا ناقشنا موضوع عيد شم النسيم في اللجنة العليا لمكافحة كورونا وفي مجلس الوزراء لضمان استمرار الاجراءات الاحترازية.





واضاف الزيادة في نسب الاصابات بفيروس كورونا تسير وفق ما قدرته الدولة المصرية، لكن ما دعانا الى القلق هو حجم التواجد والكثافات في الشارع المصري.









وهنأ شعب مصر بعيد شم النسيم. وقال خلال مؤتمر صحفي لعرض اخر مستجدات فيروس كورونا المستجد ، إننا نهنئ جموع الشعب المصري بعيد شم النسيم وعيد القيامة المجيد.





كما وجه الشكر لرجال الأعمال والشركات لدعم العمالة غير المنتظة وبرامج الدولة.





وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الشكر والتقدير لرجال الشرطة على الجهد على مدار الايام القليلة الماضية فى إنهاء العمليات الارهابية ضد اهداف فى الدولة المصرية.





وتقدم بخالص العزاء لأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفى الذى يمثل نموذجا متكررا من بسالة رجال الشرطة.





نلخص أبرز رسائل رئيس الوزراء لـ المواطنين فى السطور التالية :





1- ضرورة مراعاة الاجراءات الاحترازية على المستوى الفردي والشخصي والجماعي 2- غلق كامل للمحال التجارية والمولات وإيقاف كافة وسائل النقل في عيد شم النسيم 3- نسب الاصابات بفيروس كورونا تسير وفق ما قدرته الدولة المصرية 4- نهنئ جموع الشعب المصري بعيد شم النسيم وعيد القيامة المجيد وشهر رمضان 5- الشكر لرجال الأعمال والشركات لدعم العمالة غير المنتظة وبرامج الدولة 6- يوجه العزاء لأسرة الشهيد محمد الحوفى



