الكورونا فى قبضة الحكومة .. 5 إجراءات قوية لمنع التزاحم فى شم النسيم

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أنه تم اتخاذ عدد من اجراءات بغلق كامل للمحال التجارية والمولات والشواطئ يوم الاثنين القادم.





وأضاف مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه تم اتخاذ قرار بوقف كل وسائل النقل العام يوم شم النسيم لتقليل الكثافات حرصا على سلامة المواطنين وغلق كامل للمحلات التحارية والشواطئ يوم الاثنين الموافق الذي يوافق عيد شم النسيم وكذلك الحال بالنسبة للمترو.





وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنهم لاحظوا بشئ من القلق والتواجد في الشوارع في الأيام الماضية، ، لذلك تم اتخاذ بعض الإجراءات المتشددة أيام شم النسيم .









وأردف مدبولي: كل الشكر للمجتمع المدني لتقديم التبرعات والدعم للعمالة غير المنتظمة لاحتواء اثار فيروس كورونا، موضحا أنه تم البدء في صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة واليوم الاخير كان اليوم الخميس,





وشدد على أن الجميع حريص علي السيطرة على الفيروس، مضيفا أننا نتابع ميدنيا تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواقع العمل لمكافحة انتشار فيروس كورونا.



