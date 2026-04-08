الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأهلي يطلب سماع المحادثة بين حكم الساحة والـ «VAR» والتحقيق في تعيين الحكم «وفا» وتجاوزه في حق اللاعبين

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

أرسل النادي الأهلي اليوم شكوى إلى اتحاد الكرة ضد الحكم محمود وفا الذي أدار مباراة الأهلي وسيراميكا أمس في الدوري. وجاء في الشكوى أن الأخطاء التحكيمية لا تزال نقطة سوداء في المسابقة، وأن الحكم محمود وفا ارتكب أخطاءً «فجة» تخالف قانون اللعبة، أثرت في نتيجة المباراة ولم يحتسب ضربة جزاء صحيحة للأهلي، وتجاوز في حق اللاعبين بالألفاظ واليد.

طلبات الأهلي من اتحاد الكرة

 وطلب الأهلي في شكواه:

سماع المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم الـ «VAR» أثناء مراجعة اللعبة التي كانت تستوجب احتسابها ضربة جزاء، أسوة بما يحدث في كل دوريات العالم، واستنادًا إلى تصريحات السيد «أوسكار رويز» رئيس لجنة الحكام الذي أكد على أحقية كل نادٍ في ذلك؛ نظير سداد رسوم مالية. والإعلان عن تفاصيل المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم الـ VAR»؛ لضمان نزاهة وشفافية المسابقة، والتزام النادي بسداد الرسوم المالية بشكل عاجل.

التحقيق في القرارات التعسفية التي اتخذها الحكم بحق لاعبي الأهلي عقب المباراة بعد كل ما ارتكبه من أخطاء وتعد وتهديد لكل عناصر الفريق.

التحقيق بخصوص تعيين الحكم محمود وفا لإدارة مباراة أمس، بالرغم من قيامه بإدارة مباراة الفريقين في الدور الأول، وارتكب ذات الأخطاء بحق الأهلي ولاعبيه حينذاك.. والإصرار من جانب لجنة الحكام على تعيين هذا الحكم لأسباب غير مفهومة، بالرغم أنه عائد من ليبيا قبل ساعات بعد مشاركته في بطولة للناشئين هناك.
الاحتفاظ بحق النادي في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات حيال ما صدر عن الحكم محمود وفا أمام كافة الجهات المعنية.
 

