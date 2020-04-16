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أخبار العالم

شاهد.. مظاهرة ضد نتنياهو في تل أبيب رغم فيروس كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:33 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
تجمهر المئات من نشطاء حركة الأعلام السوداء الاحتجاجية في ميدان هبيما بتل أبيب، اليوم الخميس، احتجاجا ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والمفاوضات بين حزب الليكود وكاحول لفان.
وقالت قناة "مكان" الإسرائيلية إن هذا أكبر تجمع في إسرائيل منذ حظر التجمهر في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس وصول عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل إلى 1093465 عاطل.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن نسبة البطالة في المجتمع الإسرائيلي وصلت بعد تفشي فيروس كورونا إلى 26.5%.

وارتفع عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا في إسرائيل إلى 142 حالة، بعد وفاة شخص يبلغ من العمر 85 عاما.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الذين تقدموا بطلب للحصول على فرصة عمل منذ بداية شهر ابريل تخطوا حاجز الـ 100 ألف شخص.

وأشارت إلى تسجيل 2855 طلب جديد اليوم الخميس، للحصول على فرصة عمل.

وبحسب الصحيفة، فإن عدد الذين سجلوا طلبات للحصول على فرصة عمل خلال شهر ابريل بلغ 103721 شخصا، وأن 79.7% منهم تم منحهم أجازة من أعمالهم السابقة بدون دفع أي مستحقات مالية لهم، وأن 11.7% تم إقالتهم من وظائفهم.
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