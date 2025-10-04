أمينة خليل تبرز جمالها في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة أمينة خليل متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت أمينة خليل بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معها بوضع القلوب الحمراء.

وتتميز أمينة خليل بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد امينة خليل، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

وظهرت أمينة بإطلالة لافتة بفستان أنيق باللون الفضي، لتتلقى سيلًا من تعليقات المتابعين التي تغزلت في جمالها، حيث كتبوا: "أميرة"، "منورة الدنيا"، "أحلى بنت في الدنيا"، "رائعة"، "يا جمالك"، "مبروك الجائزة".