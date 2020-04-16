المغربي أشرف داري مدافعًا جديدًا على بعد خطوة من الزمالك

رصدت تقارير صحفية مغربية أن نادي الزمالك تقدم بعرض مغر لدى وكيل الدولي المغربي أشرف داري مدافع فريق الوداد البيضاوي المغربي من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ونقلاََ عن صحيفة "LE360" المغربية، إلى أن إدارة الزمالك قدمت عرضًا لوكيل أشرف داري في ظل المستويات التي قدمها اللاعب رفقة فريق الوداد قبل أن يتعرض للإصابة على مستوى الركبة.





جدير بالذكر أن اللاعب يخوض رحله علاجية بعد العملية الجراحية التي تعرض لها من أجل العودة للملاعب مرة أخرى.





وكان نادي الزمالك ارتبط بالتعاقد مع ثنائي الوداد محمد الناهيري ووليد الكرتي بحسب ما ذكرته وسائل إعلامية مغربية في الفترة الأخيرة.



