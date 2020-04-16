نجم ريال مدريد يواجه السجن ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا

يثير انتشار فيروس كورونا القلق والذعر حول العالم، خاصة مع وصوله إلى كرة القدم، وإصابته العديد من أفراد المنظومة الرياضية، وتسببه في توقف النشاط الكروي.





وفي سياق متصل، يتعرض الصربي لوكا يوفيتش، نجم نادي ريال مدريد، للانتقادات القوية، إثر هروبه من إسبانيا منذ أسابيع، خلال فترة الحجر الصحي، وعدم التزامه بالتعليمات والقوانين.





المهاجم الصربي اتهم بكسر الحجر الصحي، حين سافر من إسبانيا إلى صربيا، من أجل الاحتفال بعيد ميلاد صديقته، لكن اللاعب أكد أنه عاد للبلاد بسبب مرض ابنه.





وكشفت إحدى قنوات التليفزيون في صربيا، اليوم الخميس، أن المدعي العام في العاصمة بلجراد، استدعى يوفيتش، للتحقيق معه فيما نسب إليه من كسر للحظر.





القناة أوضحت أن يوفيتش سيبقى في صربيا حتى انتهاء التحقيق، ومن المنتظر أن يتم تغريمه بما يصل إلى 12 ألف يورو، بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة 3 سنوات.