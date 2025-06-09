تحطم طائرة بمدينة سان دييجو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بتحطم طائرة صغيرة في المحيط الهادئ على بُعد 8 كيلومترات (5 أميال) من الساحل بالقرب من سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية وعلى متنها ستة أشخاص.

تحطم طائرة أمريكية

وقالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن السلطات تُجري تحقيقاتٍ في حادثة تحطم طائرة صغيرة.

صرح مسؤولو خفر السواحل الأمريكي باكتشاف حطام بالقرب من بوينت لوما بعد ظهر يوم الأحد، وبدأوا البحث عن الحطام في منطقة يبلغ عمق المياه فيها حوالي 61 مترا.

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أن طائرة سيسنا 414 ثنائية المحرك تحطمت حوالي الساعة 12:30 ظهر يوم الأحد بعد إقلاعها بفترة وجيزة.

وأظهر موقع Flightaware.com لتتبع الرحلات الجوية أن الطائرة كانت متجهة إلى فينيكس.

وأكد المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية أنهما يحققان في الحادث.