المصل واللقاح يعلن موعد اكتشاف لقاح ضد فيروس كورونا

قال الدكتور امجد الحداد رئيس مركز الحساسية والمناعة بمركز المصل واللقاح، إن جميع الدول تقوم بعمل مجموعة من التجارب السرية للوصول للقاح لفيروس كورونا.





وأضاف رئيس مركز الحساسية والمناعة، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامى حسام حداد، أن هناك تعاونا بين جميع الدولة، للوصول للقاح.





وأشار رئيس مركز الحساسية والمناعة، إلى أنه من المتوقع أن يتم الوصول لـ لقاح لفيروس كورونا فى سبتمبر المقبل.





وأوضح رئيس مركز الحساسية والمناعة، أن تطعيمات الدرن وشلل الأطفال تقومى المناعة، وهناك معلومات تقول أن تلك التطعيمات تواجة الفيروس لانها تقوى الجهاز المناعى.





ولفت رئيس مركز الحساسية والمناعة إلى أن هناك دراسات تؤكد أن دول الشرق الأوسط التى تعطى تطعيمات الدرن وشلل الأطفال الأقل إصابة بكورونا.





وأكد رئيس مركز الحساسية والمناعة، أن كل يوم يصدر بيانات ومعلومات من جميع الدول عن فيروس كورونا المستجد.