ترامب يؤكد: سأعلن قرار إعادة فتح الاقتصاد الليلة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المؤتمر الصحفي الخاص بفيروس كورونا اليوم، سيناقش فيها إجراءات فتح الولايات المتحدة مرة أخرى.





وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر: "المؤتمر الصحفي الليلة في البيت الأبيض المقام الساعة 12 صباحا، يناقش المبادئ التوجيهية لفتح أمريكا مرة أخرى".





وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت إن ترامب سيكشف النقاب عن خطته لإعادة فتح البلاد في مكالمة هاتفية مع حكام الولايات اليوم الخميس.





جاء ذلك حتى بعدما أخبره بعض كبار الخبراء والحكام في البلاد أن هناك حاجة إلى المزيد من اختبارات فيروس كورنا قبل أن يتمكن الاقتصاد من العودة مرة أخرى.





وأظهر الرئيس ترامب نفاد صبره من الإغلاق، حيث يركز على إعادة فتح البلاد في أول مايو.





وقال ترامب أمس في مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض رفقة خلية أزمة كورونا إنه سيعلن القرار بشأن إجراءات فتح الاقتصاد الأمريكي الخميس.





ويعد قرار إعادة فتح الاقتصاد من أكثر القرارت المثيرة للجدل في الولايات المتحدة، حيث أعلن عدد من حكام الولايات أنهم لن يلتزموا بهذا القرار في حال أصدره الرئيس، في حين أكد الاخير أن القرار في يده.





وقال ترامب إن الولايات المتحدة عبرت على الأغلب ذروة كورونا.