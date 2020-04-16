لاعب الأهلي المعار لـ سموحة: فايلر لم يرغب في رحيلي.. ومثلي الأعلى وائل جمعة

أكد محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم الأهلي المعار إلى نادي سموحة، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأحمر، تواصل معه أكثر من مرة.





الأهلي أعلن محمد عبد المنعم، لاعب فريق الشباب إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة لمدة سنة ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على أن يحق للأهلي استدعاؤه في الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.





وأضاف عبد المنعم خلال استضافته ببرنامج 60 دقيقة المُذاع عبر قناة أون تايم سبورت، اليوم: "فايلر تواصل معي أكثر من مرة، وكنت قريب من أن أقيد في القائمة الأفريقية".





وتابع: "فايلر كان لا يريدني أن أخرج إعارة، وأنا من طلبت منه كثيرًا أن أخرج للإعارة، وقلت له لن أنتظر لاعب يُصاب حتى ألعب بدلًا منه، وضغطت عليه كثيرًا حتى وافق على خروجي 6 أشهر".





وواصل: "كنت أريد الإعارة لكي أشارك بشكل مستمر، وأنا أريد أن ألعب في سموحة حتى أعود للأهلي بعد 6 أشهر، وأكون إضافة للقلعة الحمراء".





وأردف: "أعلم قدراتي وأنا مقتنع بإمكانياتي، وأعلم أنني عندما أحصل على فرصة في الأهلي سأثبت نفسي، وفايلر يعطيني الثقة ويدعمني، وقال لي إنني لي مستقبل كبير في النادي ويعلم إمكانياتي جيدًا".









وعن رحيل ثلاثي الأهلي حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي، قال: "هو قرارهم الشخصي، ولو أصبحت مكان أحمد فتحي، سأقف بجانب النادي وسأجدد للأحمر بالتأكيد".





واستطرد: "مثلي الأعلى محليًا هو وائل جمعة، وعالميًا فان دايك وراموس، وأتعلم منهما كثيرًا، أفضل مدرب عملت تحت قيادته هو فايلر، ومن قبله حسام البدري، لأن الأخير كان يدعمني كثيرًا".





وعن صفقات الأهلي الجديدة، قال: "صفقات ممتازة وإن شاء الله تضيف الكثير، وأول مرة أرى لاعبين يتأقلمون سريعًا على الأجواء، وأليو ديانج لاعب موهوب، ومجدي أفشة تأقلم سريعًا".



