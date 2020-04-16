AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدفع أو الحبس.. يوفيتش مهاجم ريال مدريد مهدد بالسجن 3 سنوات

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:44 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
طالب المدعي العام في دولة صربيا التحقق من معرفة مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش بالقواعد الخاصة بالحجز الصحي عند وصوله إلى البلاد قادما من إسبانيا.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن يوفيتش سيتوجب عليه دفع غرامة قدرها 1275 يورو ويمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ويتعين على يوفيتش الإدلاء بشهادته أمام مكتب المدعي العام في بلجراد.

ويواجه يوفيتش تهمة خرق قواعد الحجر الصحي عقب وصوله من إسبانيا عقب توقف النشاط والذي كان مقررا له 28 يوما داخل صربيا.

وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.

ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 لاعبين استفادوا من تفشي فيروس الكورونا حول العالم

1000 يورو على كل كيلو جرام.. ريال مدريد يفرض عقوبات على أوزان اللاعبين بسبب كورونا

لاختراقه العزل الصحي.. لاعب ريال مدريد يواجه عقوبة السجن 12 عاما

حياة شعبنا أهم من ملايينك.. رئيس صربيا يهدد مهاجم ريال مدريد بالسجن

نشرة الرياضة .. 2020 بدون كرة قدم .. حقيقة هروب هيجواين .. نجم ريال مدريد مهدد بالسجن ..وتريزيجيه ينتقل لنادٍ تركي

مهدد بالسجن 12 عاما.. أول تعليق من مهاجم ريال مدريد بعد اختراقه العزل الصحي في صربيا

ترشيحاتنا

ترامب يؤكد: سأعلن قرار إعادة فتح الاقتصاد الليلة

7 نجوم من الأهلى والزمالك فى برنامج رامز جلال الجديد .. تعرف عليهم

أعلى 10 دول في وفيات كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الكاف يحدد 3 مواعيد جديدة لمباراتى الأهلى والزمالك فى أبطال إفريقيا

بعد قرارات الحكومة .. كيف تقضي يوم شم النسيم فى بيتك

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل المؤامرة الكبرى بشأن التستر على تفشي فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرد في رجلها.. إطلالة أنيقة لـ كارولين عزمي بـ عيد ميلادها

بالأزرق والشابوه.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

استغلي الحظر.. وصفة سحرية بمكون واحد لتطويل الشعر بنتائج مبهرة