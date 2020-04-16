الدفع أو الحبس.. يوفيتش مهاجم ريال مدريد مهدد بالسجن 3 سنوات

طالب المدعي العام في دولة صربيا التحقق من معرفة مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش بالقواعد الخاصة بالحجز الصحي عند وصوله إلى البلاد قادما من إسبانيا.





وحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن يوفيتش سيتوجب عليه دفع غرامة قدرها 1275 يورو ويمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ويتعين على يوفيتش الإدلاء بشهادته أمام مكتب المدعي العام في بلجراد.





ويواجه يوفيتش تهمة خرق قواعد الحجر الصحي عقب وصوله من إسبانيا عقب توقف النشاط والذي كان مقررا له 28 يوما داخل صربيا.





وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.



