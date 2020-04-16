القيعي ينتقد قرار تقليص الأجانب بالدوري ويقدم اقتراحًا إلى اتحاد الكرة

انتقد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات في النادي الأهلي، قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري، خلال الموسم الجديد.





ويدرس اتحاد الكرة تخفيض عدد اللاعبين الأجانب بداية الموسم الجديد.





وقال القيعي خلال حديثه على قناة "الأهلي" عبر برنامج "ملك وكتابة": "القضية فنية جدًا ومعقدة، ويجب بحثها مع الـ8 أندية الذين يشاركون في البطولات العربية والإفريقية".





وأضاف: "نحن نشتري اللاعب الأجنبي بثمن بخس، ثم نسوقه لنبيعه بسعر مرتفع، لكي تدخل الأموال للنادي".



