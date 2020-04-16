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رياضة

القيعي ينتقد قرار تقليص الأجانب بالدوري ويقدم اقتراحًا إلى اتحاد الكرة

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:21 م
عدلي القيعي
عدلي القيعي
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محمد رشاد
انتقد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات في النادي الأهلي، قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري، خلال الموسم الجديد.

ويدرس اتحاد الكرة تخفيض عدد اللاعبين الأجانب بداية الموسم الجديد.

وقال القيعي خلال حديثه على قناة "الأهلي" عبر برنامج "ملك وكتابة": "القضية فنية جدًا ومعقدة، ويجب بحثها مع الـ8 أندية الذين يشاركون في البطولات العربية والإفريقية".

وأضاف: "نحن نشتري اللاعب الأجنبي بثمن بخس، ثم نسوقه لنبيعه بسعر مرتفع، لكي تدخل الأموال للنادي".

وتابع: "القضية لابد أن تدرس بعناية، ليس في الوقت الراهن ولكن للمستقبل".

وأردف موجها حديثه لـ اتحاد الكرة: "تتصورون أن هذا القرار سيعود بالنفع على الأندية المصرية في صعود واحتراف لاعبين صغار، وتضربون المثال باللاعبين المصريين الذين تألقوا واحترفوا في الخارج ، لو اعتمدت هذا القرار بتقليص عدد اللاعبين الأجانب لن تستطيع أن تجبر الأندية على تصعيد الناشئين".

وأتم مقترحًا: "أمر آخر، لماذا يكون القرار بمعاملة اللاعب الفلسطيني أو السوري وشمال إفريقيا أنهم يعاملون معاملة المصري، لماذا لا نعمم الأمر ونجعلها على اللاعب العربي بشكل عام، وهذا له عامل آخر جيد، وعندما تفعل ذلك ستقلل من العصبية بين الأندية العربية".
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