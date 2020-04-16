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أخبار البلد

القومى للمرأة ينعى عزة العشماوي

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:55 م
عزة العشماوى
عزة العشماوى
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أمل مجدى

ينعي المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه وفروعه بالمحافظات والامانة العامه بخالص الحزن والآسى الدكتورة عزة العشماوي الأمينه العامة للمجلس القومى للطفولة والأمومة التى وافتها المنية مساء اليوم  بعد صراع مع المرض.


واعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق حزنها  لوفاة الصديقة العزيزة الدكتورة عزة العشماوي والتى قامت بدور كبير لحماية حقوق الأطفال والفتيات ، مشيرة انها كانت سيدة عظيمة مجتهدة دؤوبة مخلصة ومحبه  لعملها  ومؤمنه بأهمية الرسالة التى تقوم بها، متحملة آلام المرض  فى شجاعة وصبر ورضاء بقضاء الله.


ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي  والمواساه الى اسرة الفقيدة واسرة المجلس القومي للطفولة والامومة  ، سائلين الله عز وجل ان يلهم أهلها  وذويها الصبر والسلوان ، وان يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته ، وانا لله وانا اليه راجعون .

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