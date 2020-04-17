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أخبار البلد

ليس من بينها مصر.. الولايات المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات عاجلة لــ100 دولة حول العالم لمكافحة انتشار كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:34 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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محمد وديع
خصصت وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مساء أمس الخميس، ما يقرب من 508 مليون دولار لحالات الطوارئ الصحية والمساعدات الإنسانية والاقتصادية لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وقال بيان للخارجية الأمريكية ورد للموقع نسخة منه، أنه وعلى رأس التمويل الذي قدمته واشنطن، تزويد المنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية التي تساعد المجتمعات في جميع أنحاء العالم في التعامل مع الوباء.

وتابع البيان أن هذا التمويل سيدعم الأنشطة الحاسمة للسيطرة على انتشار هذا المرض، مثل الحملات الإعلامية الصحية العامة السريعة، والمياه والصرف الصحي ، ومنع ومكافحة العدوى في مرافق الرعاية الصحية، كجزء من الاستجابة الشاملة والسخية من الشعب الأمريكي.

100 دولة حول العالم
ويشمل إجمالي المساعدات الحكومية الأمريكية في المعركة العالمية ضد COVID-19 المقدمة حتى الآن ما يقرب من 200 مليون دولار في المساعدة الصحية الطارئة من صندوق احتياطي الطوارئ الصحية العالمية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لحالات تفشي الأمراض المعدية وبرامج الصحة العالمية ، وما يقرب من 195 مليون دولار من المساعدات الإنسانية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وحساب المساعدة الدولية في حالات الكوارث (IDA) ، و 50 مليون دولار من تمويل الدعم الاقتصادي (ESF) ، والذي سيساعد الحكومات والمنظمات غير الحكومية في أكثر من 100 من البلدان الأكثر تضررًا والمعرضة للخطر خلال هذا الوباء العالمي. إضافة إلى ذلك ، ومن خلال مكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية الأمريكية، المسؤول عن حساب مساعدة الهجرة واللاجئين (MRA) .

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ومن خلال الإدارات والوكالات الحكومية الأمريكية معًا تعمل على تحديد أولويات المساعدة الأجنبية بناءً على التنسيق داخل البلد واحتمال التأثير. مع الأموال الجديدة والمعلنة سابقًا.
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