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توك شو

هالة فاخر تمازح شريف عامر على الهواء.. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:00 ص
هالة فاخر تمازح شريف
هالة فاخر تمازح شريف عامر على الهواء
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البهي عمرو

قالت الفنانة هالة فاخر، انها سعيد بعملها فى مسلسل سكر زيادة، مع الفنانة الكبيرة نادية الجندى ونبيلة عبيد، والفنانة سميحة أيوب و نجوم كبار و المخرج وائل إحسان.

وأضافت هالة فاخر ، خلال مداخلة ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة ام بي سي مصر، تقديم الإعلامي  شريف عامر، أنها : " على قد ما حبيت نبيلة ونادية على الشاشة حبيتهم فى الحياة و الواقع".

وأشارت إلى أن سميحة أيوب هى أمى الحقيقية.. احنا دم واحد وشرف ليا العمل معهم أنا أقل واحده فيهم.. ودخل الجميع فى حالة ضحك على كلام هالة فاخر".

وأوضحت أنها قامت بعمل فيلمين من أروع أفلامها مع المخرج وائل إحسان وهم : " حلم العمر وساعة ونصف".

وقالت هالة فاخر، أنهم يصورون فى فيلا بـ بيروت، والجميع هنا ملتزمون بالتعليمات والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا".

ولفتت هالة فاخر إلى أن : " احنا هنا من كثرة السبرتو لو حد ولع و مازحت شريف عامل قائلة .. تيجى ندخل لبعض سبرتو".

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