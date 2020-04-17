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أخبار البلد

822 .. ارتفاع إجمالي مصابين فيروس كورونا في تونس

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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صدي البلد
أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد19" وحالتي وفاة جديدتين، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 822 حالة مؤكدة و37 حالة وفاة.

وأوضحت الصحة التونسية، أن أعلى عدد من حالات الإصابة سجلت في محافظة تونس بـ 193 حالة إصابة مؤكدة و5 حالات وفاة، مشيرة إلى أن 946 شخصًا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري.

وأضافت الوزارة التونسية، أنه تم إخضاع حوالي 3 آلاف و500 شخص من بين المخالطين للحالات المؤكدة المسجلة إلى هذا التاريخ للحجر الصحي الذاتي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ودعت الصحة التونسية، في وقت سابق، كافة المواطنين للالتزام التام بالحجر، واحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات لحماية الأمن الصحي للبلاد.

وفي سياق متصل، قالت دائرة الاعلام بالرئاسة التونسية، أمس الخميس، إن مجلس الأمن القومي يعقد اجتماعه، اليوم الجمعة. 

وأوضحت الدائرة التونسية: ينظر مجلس الأمن القومي في مستجدات الوضع الصحي بالبلاد وتطور السياسة الوقائية في مواجهة الوباء.

وسيستعرض المجلس مستجدات الوضع على الحدود الليبية ووضعية التونسيين العالقين في الخارج، وفقا لما ذكرته إذاعة موزاييك التونسية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيَد، صادق في وقت سابق، على قانون يفوض رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ في إصدار مراسيم بغرض مواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن القانون يهدف إلى تمكين الحكومة من الآليات الضرورية لمعالجة الأزمة الناجمة عن تفشي كورونا المستجد، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وكان مجلس نواب الشعب التونسي، صادق خلال جلسة عامة في 4 إبريل الجاري، على مشروع القانون.

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