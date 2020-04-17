كوريا الجنوبية تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا كورونا

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 230 والإصابات إلى 10635.





ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب ونحو 145 ألف وفاة حتى اللحظة.





وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 141127 شخصًا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس.





وشُخّصت أكثر من 2135410 إصابات رسميًا في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء، وهذا العدد لا يعكس سوى جزءا من عدد المصابين فعليًا إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفى. ومن بين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 465700 شخص.



