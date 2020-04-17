هل تغيرت آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل.. التعليم ترد

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا بشأن تغيير آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل.





وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد أي تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل من "الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي"، مُوضحةً أن معايير المشروعات البحثية لسنوات النقل المعلن عنها مسبقًا كما هي دون أي تغيير، وتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة على الرابط التاليhttp://moe.gov.eg/Project_topics_2020"".





وتتمثل معايير المشروع البحثي في أن يكتب الطالب عنوانًا جذابًا للمشروع، فضلًا عن أن تكون طريقة عرض المشروع البحثي منظمة، وكذلك لابد أن تستخدم مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة، مع التزام الطالب بعدد الكلمات المحددة، بجانب الالتزام بجميع محاور المشروع، ومراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم، (علمًا بأنه سوف يتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر).









ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة(27963273).