وزارة الري تواصل حملات الإزالة لإنقاذ نهر النيل

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (268,655) ألف إزالة نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلا عن إزالة (176) حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الثاني من شهر إبريل.









نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل (142) إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (20) إزالة على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (14) إزالة على منافع الصرف.





وفي هذا الصدد أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ موجة إزالات خلال الأسبوع الثاني من شهر ابريل ٢٠٢٠ وحتي تاريخه بعدة محافظات نيلية والتي أسفرت عن إزالة (142) حالة تعدي ، تنوعت بين مباني سكنية وبالبلوك الأبيض وأعمال ردم ونسايل وأقفاص سمكية وخلافه.





وشملت تلك الموجه ازالة 28 بمحافظة الغربية و(5) بمحافظة المنوفية و(30) بمحافظة البحيرة و(7) بمحافظة دمياط و21 بمحافظة المنيا و(19) بمحافظة أسيوط و(31) بمحافظة سوهاج و(1) بمحافظة أسوان، ومازالت الموجه مستمرة حتى تاريخه طبقا للدراسات الأمنية، ليقفز بذلك عداد النيل ليسجل إزالة (52709) حالة تعدي على المجري منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في الخامس من يناير 2015.





من جانبه أفاد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات وذلك خلال الفترة من ٨ ابريل - ١٥ أبريل 2020وأسفرت عن تنفيذ عدد ٢٠ ازالات بمحافظة الجيزة ليكون اجمالى الازالات بقطاع الرى(١٤٠١٤٢) إزالة.





كما أشار المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال هذا الاسبوع من شهر ابريل 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلي بلغت ( 14 ) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد ( 2 ) محافظة وقد تضمنت تنفيذ عدد (2) إزالة بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظة ( المنوفية بعدد (2 ) إزالة) ، إلى جانب تنفيذ عدد (12) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة ( أسيوط بعدد (12 ) إزالة)،هذا ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 بعدد ( 75804).





وتنوعت الإزالات مابين مبانى خرسانية ومبانى بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وزراعة الجسور وردم وقطع الجسور وتوصيل مواسير لصرف المخلفات،وتواصل الوزارة بأجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدما في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.