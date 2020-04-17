الإجمالي يقترب من 80 ألفا.. 1499 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 1499 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 79 ألفًا و494 حالة.





كما أعلنت الوزارة تسجيل 89 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4958.













وقالت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الخميس، إن 6 محافظات في البلاد تواجه موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد، بينما تشهد 4 أخرى تراجعا في وتيرة انتشار المرض.





ووفقًا لوسائل إعلام إيرانية، أكدت الوزارة، أنه تم رصد موجة جديدة للفيروس في كل من محافظات طهران وخوزستان وكيلان ومازندران وأذربيجان الشرقية، وكهكيلوية وبويرأحمد.





وأشارت إلى تسجيل انخفاض في وتيرة تفشي فيروس كورونا في محافظات قم ومركزي وكرمان وأذربيجان الغربية.





وانتشرت عناصر من الحرس الثورى الإيرانى فى العاصمة طهران، للقيام بعملية تطهير وتعقيم للمدينة، لوقف تفشى عدوى فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.



