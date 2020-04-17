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اقتصاد

التموين تعلن ضوابط البيع والشراء بالسلاسل التجارية لمواجهة كورونا.. مستند

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:23 م
صدى البلد
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محمد صبيح
وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات بالتشديد على السلاسل التجارية اتباع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية باتباع الآتي:

تخفيض عدد العملاء بنسبة ٢٥% وتوفير أماكن انتظار خارج السلاسل التجارية لمنع الزحام مع طمأنة العملاء بتوافر كل السلع بكميات وفيرة لمنع حدوث بلبلة.

وتكون أولوية الدخول لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة حفاظا على سلامتهم باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة.

تحديد مسئول من قبل المنشأة التجارية لتنظيم عملية الدخول والخروج وكذا انتمائهم بالخارج بشكل حضاري.
التموين تعلن ضوابط البيع والشراء بالسلاسل التجارية لمواجهة كورونا.. مستند
التموين تعلن ضوابط البيع والشراء بالسلاسل التجارية لمواجهة كورونا.. مستند
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