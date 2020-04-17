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رياضة

عاجل.. الزمالك يطالب بإلغاء الدوري المصري

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:40 م
صدى البلد
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ملك موسى
حرص مسئولو نادي الزمالك علي مطالبة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتدخل لحسم مستقبل بطولة الدوري خلال الفترة الحالية والإعلان عن إلغاء المسابقة.


يأتي هذا بسبب صعوبة استمرار الدوري المصري بعد فترة التوقف الطويلة والارتباط بمسابقة دوري أبطال أفريقيا وعدم الإعلان عن الموعد النهائي بعد.

وأبدى مجلس إدارة القلعة البيضاء غضبهم من اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم وعدم الإعلان عن إلغاء المسابقة حتى الآن وضرورة حسم الموقف في أسرع وقت حتى تضع الأندية استراتيجية المرحلة المقبلة ويحدد كل فريق احتياجاته.
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