عاجل.. الزمالك يطالب بإلغاء الدوري المصري

حرص مسئولو نادي الزمالك علي مطالبة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتدخل لحسم مستقبل بطولة الدوري خلال الفترة الحالية والإعلان عن إلغاء المسابقة.









يأتي هذا بسبب صعوبة استمرار الدوري المصري بعد فترة التوقف الطويلة والارتباط بمسابقة دوري أبطال أفريقيا وعدم الإعلان عن الموعد النهائي بعد.



