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رياضة

أحد أفضل لاعبي أفريقيا .. أحمد شوبير يهنئ حازم إمام بعيد ميلاده

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:30 م
شوبير وحازم
شوبير وحازم
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هنأ الإعلامى أحمد شوبير لاعب الأهلى السابق صديقه حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر أحمد شوبير صورة تجمعه بحازم إمام من خلال حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق قائلًا " عيد ميلاد سعيد لإمبراطور الكرة المصرية وأحد أفضل لاعبي أفريقيا عبر تاريخها، 👑الأسطورة حازم إمام 🌟".


احتفل حازم إمام، أسطورة نادي الزمالك، امس، الخميس، بعيد ميلاده الـ45، حيث ولد يوم 16 أبريل عام 1975.


ويعد الثعلب الصغير أحد أبرز النجوم الذي اتفق على مهاراته وأخلاقه الجماهير الأهلاوية قبل الزملكاوية.


- بدأ حازم إمام، الملقب بالثعلب الصغير، مشواره في كرة القدم بنادي الصيد بالقاهرة ثم انتقل للزمالك عام 1993 واستمر معهم حتى عام 1996 مسجلا 7 أهداف في 53 مباراة لعبها. 


- انتقل حازم إمام إلى الاحتراف في نادي أودينيزي الإيطالي كأول لاعب عربي مصري يحترف في الدورى الإيطالي وأصيب في أول مواسمه ثم انتقل إلى فريق دي جرافشاب الهولندي على سبيل الإعارة ولعب معهم 38 مباراة وسجل 4 أهداف. 


- عاد حازم إمام لبيته الزمالك في 2001 ليحقق ثلاث بطولات دورى ولقب كأس مصر ولقبين سوبر محلي وبطولة دورى أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي. 


- أعلن حازم إمام اعتزاله كرة القدم بعد التتويج ببطولة كأس مصر على حساب إنبي يوم 25 مايو لعام 2008.


- على مستوى منتخب مصر، حقق بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 1998 في بوركينا فاسو وحقق لقب بطولة الألعاب الأفريقية الأوليمبية عام 1995.


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