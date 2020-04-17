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اقتصاد

طرح كيلو اللحوم الطازجة بـ 90 جنيها والمجمدة بـ 63 في المجمعات الاستهلاكية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن توفير السلع الأساسية؛ استعدادا لشهر رمضان المعظم، وعرض اللحوم الطازجة الممتازة بسعر 90 جنيها، واللحوم السودانية بسعر 85 جنيها، مشيرا إلى أن اللحوم المجمدة سعرها لم يتغير، بـ 63 جنيها في الجمعيات.

وأكد وزير التموين أنه تمت الموافقة على فتح الاستيراد للحوم الطازجة مرة أخرى من دولة السودان، ويوجد احتياطي من اللحوم المجمدة يكفي 4 أشهر ونصف الشهر، كما وصلت أول شحنة من الدواجن المجمدة المستوردة هذا الأسبوع.

وتواصل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية طرح اللحوم والسلع الأساسية، وكذا ياميش رمضان؛ استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتلبية للزيادة على الطلب خلال الموسم.
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