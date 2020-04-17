محافظ الإسكندرية يعلن الانتهاء من تطوير ترام المعسكر الروماني





وتم الانتهاء اليوم من أعمال تغيير القضبان وإعادة تطوير أعمال الرصف به من خلال تطوير الطبقة البازلتية وطبقة الأساس والأسفلت. جاء ذلك بحضور المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندس محمد زكريا رئيس هيئة النقل العام، والجهات المعنية.





الجدير بالذكر أن المحافظ تفقد مساء أمس أعمال التطوير بالمزلقان، حيث وجه مسئولي هيئة النقل العام ومديرية الطرق باستغلال فترة الحظر وسرعة الإنتهاء من جميع الأعمال بالكفاءة المطلوبة لعدم التأثير على السيولة المرورية بالمنطقة.





وأكد المحافظ أن الأعمال جاءت حفاظا علي أرواح المواطنين نظرا لعدم القيام بأي تطوير للمزلقان منذ عدة سنوات مما قد يتسبب في حدوث خطورة.