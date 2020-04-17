لهذا السبب الخطير.. يعاود فيروس كورونا إصابة المتعافين مرة أخرى

ويقول الخبراء إن من بين الاحتمالات الرئيسية التي ضرب فيروس كورونا التاجي أجسادهم بالفيروس مرة أخرى، وخضعوا للاختبارات التي تكشف عن الإصابة بالفيروس قد أكد الخبراء أن الفيروس ضرب أجسامهم عبر إضعاف جهاز المناعة الخاص بهم.





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وجاء هذا البحث بعد ان أبلغت كوريا الجنوبية عن 141 حالة إصابة بفيروس كورونا التاجي حتى يوم الخميس الماضي، وفقًا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC)، وذلك لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





ويعتقد الخبراء أن أحد أسباب انتكاس الأشخاص بالاصابة مرة آخرى بفيروس كورونا، قد يكون أن الفيروس يهاجم الخلايا المناعية المسماة الخلايا اللمفاوية التائية، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في قدرة الجسم على تحديد العدوى والبدء في الاستجابة.





وقالت إيوم جونج سيك أستاذة الأمراض المعدية في مركز جيل الطبي بجامعة جاتشون ، إنهم وجدوا عبر الاختبارات ان فيروس كورونا التاجي يؤثر على الخلايا المناعة، وهو ما يجعل الجسم أضعف من الاصابة بفيروس كورونا التاجي.