AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لهذا السبب الخطير.. يعاود فيروس كورونا إصابة المتعافين مرة أخرى

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:47 م
اصابة المتعافين مرة
اصابة المتعافين مرة اخرى بفيروس كورونا
Advertisements
آية التيجي
كشف بحث جديد أجرى مؤخرا من قبل مسؤولي الصحة الكوريون الجنوبيون، أن تفسير إصابة المتعافين من فيروس كورونا التاجي بالفيروس مرة أخرى، هو بسبب ضرب الفيروس جهاز المناعة لديهم وإضعافه، ويأتي ذلك بعد ان ظهر عدد متزايد من مرضى الفيروس التاجي الذين تم شفائهم، وثبت إصابتهم لاحقًا بالفيروس مرة أخرى.

ويقول الخبراء إن من بين الاحتمالات الرئيسية التي ضرب فيروس كورونا التاجي أجسادهم بالفيروس مرة أخرى، وخضعوا للاختبارات التي تكشف عن الإصابة بالفيروس قد أكد الخبراء أن الفيروس ضرب أجسامهم عبر إضعاف جهاز المناعة الخاص بهم.

اقرأ أيضا :

نتائج مذهلة لاستخدام بلازما المتعافين فى علاج المصابين فيروس كورونا .. تفاصيل

تحذير شديد اللهجة .. تمرين التنفس يتسبب في تفاقم أعراض فيروس كورونا لدى المصابين

وجاء هذا البحث بعد ان أبلغت كوريا الجنوبية عن 141 حالة إصابة بفيروس كورونا التاجي حتى يوم الخميس الماضي، وفقًا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC)، وذلك لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


ويعتقد الخبراء أن أحد أسباب انتكاس الأشخاص بالاصابة مرة آخرى  بفيروس كورونا، قد يكون أن الفيروس يهاجم الخلايا المناعية المسماة الخلايا اللمفاوية التائية، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في قدرة الجسم على تحديد العدوى والبدء في الاستجابة.


وقالت إيوم جونج سيك أستاذة الأمراض المعدية في مركز جيل الطبي بجامعة جاتشون ، إنهم وجدوا عبر الاختبارات ان فيروس كورونا التاجي يؤثر على الخلايا المناعة، وهو ما يجعل الجسم أضعف من الاصابة بفيروس كورونا التاجي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة سارة.. علامة في جسد المصريين تؤكد إمكانية تحصينهم ضد كورونا

8 سلالات لـ فيروس كورونا تنتشر حول العالم.. أصحاب السمنة ونقص الوزن الأكثر عرضة للمرض.. تعرف على السارس وأعراضه الخفية

إصابة 51 بفيروس كورونا بعد التعافي منه في كوريا الجنوبية

مفاجأة.. كورونا يصيب عدد من المتعافين في كوريا الجنوبية

كورونا يعاود إصابة المتعافين.. لغز يحير العلماء والمسئولين في كوريا الجنوبية

في هذه الحالات.. يتعرض مريض الكورونا للانتكاسة بعد الشفاء

ترشيحاتنا

فستان أبيض ناعم.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من عقد قرانها على أبوهشيمة

أخبار الأهلي.. أزارو يقترب من الرحيل للدوري البلجيكي.. وليفربول يتحدى النادي

قلق داخل ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

ربنا يحفظكم.. حلا شيحة تهنئ ياسمين صبري بعقد قرانها

الصحة توجه خطابًا لمستشفيات العزل بصرف هيدروكسيلوروكين لجميع العاملين

بصورة مع صافيناز.. محمد ثروت: الجواز في الحظر أحلى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانت في غيبوبة وقت الولادة.. أم متعافية من كورونا تحمل طفلتها للمرة الأولى.. صور

عشان الحظر.. خطوات بسيطة لتلوين البيض للاحتفال بشم النسيم.. صور

أول تعليق لـ أبو هشيمة بعد زواجه بـ ياسمين صبري.. شاهد