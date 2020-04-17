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أخبار العالم

فيروس كورونا في أفريقيا.. 18400 إصابة ونحو 1000 وفاة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:14 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
سجلت القارة الأفريقية حتى اليوم، الجمعة، حوالي 18400 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما اقترب تعداد الوفيات من الألف حالة وفاة.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن جامعة جون هوبكنز، والجهات الحكومية في أفريقيا، فقد ضرب الفيروس 52 دولة أفريقية، فيما صمدت دولتان حتى اليوم لم يدخلهما الفيروس وهما "ليسوتو وجزر القمر.

وبلغ تعداد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم 2223237 إصابة فيما بلغت الوفيات على مستوى العالم 152328 حالة وفاة.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى في دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس، حيث سجلت 690900 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 35955 حالة وفاة.
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